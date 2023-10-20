В "Фобосе" спрогнозировали теплый фронт и до 10 градусов тепла 23 октября в Москве

В выходные ожидаются дожди и до 5 градусов тепла

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Локальные дожди и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве в выходные дни, а 23 октября в столицу придет теплый фронт, прогнозируют до 10 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на субботу через Москву скользнет холодный атмосферный фронт, отметится небольшими локальными осадками, дождь местами может переходить в мокрый снег. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. В Москве похолодает, ночью [будет] от плюс 1 до плюс 3 [градусов], по области - от минус 1 до плюс 4 [градусов]. Но с наступлением светлого времени суток в субботу инициативу перехватит скандинавский антициклон, осадки прекратятся, температура в Москве - от плюс 3 до плюс 5 [градусов] и в Подмосковье - от плюс 1 до плюс 6 [градусов]", - сказал он.

Тишковец отметил, что в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков, ночью подморозит, будет от минус 1 до минус 3 градусов, а в Подмосковье - от 0 до минус 5 градусов. Днем скажется влияние теплого фронта, во второй половине дня начнутся дожди, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 м/с. Также в Москве днем будет 3-5 градусов, по области - 1-6 градусов тепла.

"Следующая неделя - понедельник - стартует с теплого фронта и достаточно интенсивных осенних дождей. Всплеск тепла, ночью [будет] от плюс 1 до плюс 6 [градусов], а днем - от плюс 5 до плюс 10 градусов", - подытожил он.