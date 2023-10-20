20 октября, 05:26

В пяти регионах России восстановили электроснабжение после непогоды

В работах задействовали более 2 тыс. человек и 789 единиц техники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение в четырех регионах ПФО, а также в Костромской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Центр и Приволжье".

"В Кировской, Костромской и Нижегородской областях, а также республиках Удмуртия и Марий Эл энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой", - говорится в сообщении.

Причиной нарушений в работе электросетевого комплекса стали дождь и снег, сопровождавшиеся шквалистыми порывами ветра до 30 м/с.

Последствия технологических нарушений круглосуточно ликвидировали более 2 тыс. специалистов с использованием 789 единиц спецтехники. 

Теги:
РоссияНижегородская областьМарий ЭлУдмуртияКировская областьКостромская область
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