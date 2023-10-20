В МЧС сообщили о циклоне, который принесет на Камчатку сильный ветер

По прогнозу, порывы ветра в прибрежных районах могут достигнуть 30 м/с

ТАСС, 20 октября. Охотоморский циклон начнет 21 октября оказывать влияние на погоду в Камчатском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В настоящий момент на юге Камчатки действует фронт непогоды. Но уже завтра, 21 октября, к берегам Камчатки подойдет очередной, охотоморский, циклон. В связи с его подходом Главное управление МЧС России по Камчатскому краю переведено в режим повышенной готовности. Прогнозируется скорость ветра 15-20 м/с, на побережьях - 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Днем на территориях Петропавловск-Камчатского городского округа, местами на юге Мильковского, в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных районах ожидается сильный дождь, ветер до 15-20 м/с. Ночью 22 октября сильный дождь сохранится в Петропавловске-Камчатском, местами на юге Мильковского, в Соболевском, Усть-Большерецком и Елизовском муниципальных районах и распространится на север Мильковского, Усть-Камчатского, Карагинского, Олюторского муниципальных районов и Алеутский муниципальный округ.

"Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнение обстановки на автомобильных дорогах, возможен срыв слабоукрепленной кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций и деревьев. Кроме того, повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы, переезды между населенными пунктами", - уточнили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют жителям на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.