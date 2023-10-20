20 октября, 05:35

В Москве на аварийно опасных участках дорог установили свыше 80 камер

Камеры появились по 78 адресам в каждом округе столицы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы установил более 80 камер по адресам "очагов аварийности", где произошло более трех ДТП с пострадавшими и погибшими. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"83 комплекса фотовидеофиксации установил ЦОДД на тех участках, где в течение прошлого года случилось более трех ДТП с пострадавшими или погибшими", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, камеры появились по 78 адресам в каждом округе Москвы. Большинство из них фиксируют превышение скорости, непропуск пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и другие опасные нарушения.

"Как правило, после установки камер аварии перестают происходить на 90% участков. Мы стремимся к нулевой смертности на дорогах в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Все комплексы фотовидеофиксации мы устанавливаем только по согласованию со столичной Госавтоинспекцией", - отметил Ликсутов. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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