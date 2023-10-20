Собянин подвел итоги сезона благоустройства 2023 года на юге Москвы

По словам мэра, обновленные старые и созданные новые общественные пространства дают жителям районов ЮВАО еще больше возможностей для отдыха на свежем воздухе

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги сезона благоустройства 2023 года, опубликовав в своем личном блоге серию постов о наиболее интересных проектах в Юго-Восточном административном округе.

"Продолжая серию постов об итогах реализации проектов благоустройства, рассказываю о том, что было сделано в Юго-Восточном округе. Большие работы провели в сквере у станции метро "Люблино" - это не только излюбленное место отдыха жителей окрестных домов, но и важная транзитная зона к общественному транспорту. Обновляя тропиночно-дорожную сеть, сохранили привычные пути к выходам из метро и проложили новые прогулочные маршруты", - написал мэр.

Собянин отметил, что малышей столицы порадует новая "Аллея сказок" - 25 деревянных фигур персонажей известных детских сказок и мультфильмов: это Баба-яга, Колобок и другие герои.

"Новое общественное пространство появилось в Люблине на месте пустыря рядом с домом 2, корпус 1 на улице Маршала Кожедуба. <...> В Кузьминках в этом году по просьбам горожан провели работы на территории Дубовой рощи вблизи Московского Губернского театра - знакового для района объекта культуры. Обновили покрытие пешеходных дорожек, установили новые скамейки и урны", - добавил он.

Кроме того, в Марьине недалеко от метро "Братиславская" вдоль улицы Перерва благоустроили Аллею ветеранов, в центре которой сделали мемориал: это многоуровневая стела с именами воинов-защитников - жителей района. В сквере у дома 5, корпус 1 во 2-м Южнопортовом проезде, расположенном напротив набережной Кожуховского затона, привели в порядок две детские площадки, поставили шахматные столы, а в спортивной зоне - столы для игры в настольный теннис, а инфраструктуру Парка 850-летия Москвы дополнили новыми возможностями для занятий зимними видами спорта.

Мэр Москвы подчеркнул, что власти столицы также улучшили пешеходную доступность территории, примыкающей к парку "Усадьба Люблино", привели в порядок детские и спортивные площадки, в Жулебине организовали площадку для выгула собак в районе дома 45 на Привольной улице, а в Березовой роще между Жулебинским бульваром и улицей Привольной обновили скейт-парк, все детские и спортивные площадки, реконструировали фонтан и территорию вокруг него. Обновленные старые и созданные новые общественные пространства дают жителям районов ЮВАО еще больше возможностей для отдыха на свежем воздухе, подытожил Собянин.