В Новосибирске прокуратура обнаружила отставание в строительстве школ по концессии

Концессионеру объявили предостережение о недопустимости нарушения закона

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирске обнаружила отставание при строительстве двух из шести школ в рамках концессионного соглашения. Концессионеру объявили предостережение. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"В ходе выездной проверки осмотрены строительные площадки на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской, подрядчики доложили о ходе работ, готовность объектов составляет 17,5%. Установлено отставание от календарного плана строительства и недостаточное количество рабочих на площадках", - говорится в сообщении.

В связи с имеющимися рисками нарушения сроков сдачи объектов в эксплуатацию прокурор Октябрьского района Новосибирска, где строятся объекты, Дмитрий Цуканов объявил концессионеру предостережение о недопустимости нарушения закона. Завершение строительства объектов остается на контроле в прокуратуре района, запланированы очередные выезды, добавили в ведомстве.

Ранее министр строительства региона Алексей Колмаков сообщал, что ввод школ по концессии перенесли с 2023 на 2024 год. Рост числа учащихся в регионе опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены. У региона есть потребность в строительстве как минимум 15 объектов на 15 тыс. мест до конца 2024 года.

В январе президент России Владимир Путин попросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова во время встречи, которая проходила по видеосвязи, уделить особое внимание решению проблемы обучения в две смены в школах. Ранее заместитель губернатора Сергей Нелюбов сообщал, что в Новосибирской области в 2023 году запланирован ввод 14 новых школ общей мощностью более 10 тыс. мест. Шесть из них построят по концессионному соглашению.