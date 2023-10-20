В Москве обучение в городских проектах прошли уже более 2 тыс. человек

Как отметила заместитель мэра Наталья Сергунина, профильные программы помогают москвичам превратить свои увлечения в призвание

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Представители креативных индустрий совершенствуют профессиональные знания при поддержке Москвы, в обучении в городских проектах уже приняли участие более 2 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Творческие предприниматели Москвы активно используют столичные инструменты для совершенствования профессиональных знаний и навыков. С 2021 года обучение в городских проектах прошли более 2 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, профильные программы помогают москвичам превратить свои увлечения в призвание. Под руководством экспертов начинающие музыканты записывают первые композиции, а будущие мастера легкой промышленности осваивают новые профессии. Действующие представители отрасли в рамках курсов повышают уровень финансовой и юридической грамотности.

Уточняется, что один из популярных образовательных проектов - "Про.Креатус" - рассчитан на топ-менеджеров и индивидуальных предпринимателей, работающих в креативном секторе. Другая программа - "Фабрика музыки" - представляет собой девятидневный интенсив, на котором авторы записывают свои композиции, менеджеры разрабатывают план продвижения артиста, а продюсеры совершенствуют навыки организации творческого процесса.

"Программы реализуются согласно целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что креативные индустрии - это значимый сектор экономики Москвы, в котором работает более 100 тыс. организаций. Они заняты в сфере моды, дизайна, искусства, кино, рекламы, архитектуры и других. Город предоставляет творческим компаниям комплексную систему поддержки на основе запросов предпринимателей и передовых мировых практик.