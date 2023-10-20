На территории космодрома Восточный уничтожили почти 950 тонн пестицидов

По информации Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, все количество веществ утилизировали "с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 октября. /ТАСС/. Агрохимикаты, складирование которых вызвало общественный резонанс осенью 2021 года, утилизировали на территории космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Контрактом предусмотрено выполнение работ до 1 ноября 2023. По состоянию на 17 октября 2023 г. все количество веществ утилизировано на территории космодрома Восточный с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили в ведомстве. Общий объем обезвреженных отходов составил 947 тонн.

Ранее установили, что удобрения пришли в негодность из-за длительного хранения в помещениях на участках, затем отведенных под строительство объектов космодрома Восточный. Прокуратура проверяла эти обстоятельства на предмет нарушения закона и вносила руководителям предприятий, органам исполнительной власти региона меры прокурорского реагирования.

Далее пестициды направили в Приморский край для уничтожения согласно контракту, заключенному между государственным бюджетным учреждением (ГБУ) "Экология" Амурской области и приморской компанией "Зеленый город". Из-за невозможности исполнения контракта компания "Зеленый город" обратилась в суд с намерением расторгнуть договор и вернуть ядохимикаты в Приамурье. ГБУ "Экология" направила встречный иск о расторжении контракта из-за нарушения сроков оказания услуг. 12 октября 2022 года на заседании Арбитражного суда Приамурья стороны пришли к мировому соглашению.

В марте 2023 суд в Приамурье возложил на правительство Амурской области обязанность выделить деньги на утилизацию пестицидов.