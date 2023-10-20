Умер главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин

Ему было 49 лет

ПЕНЗА, 20 октября. /ТАСС/. Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области, главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин умер на 50-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Скоропостижно ушел из жизни главный санитарный врач Пензенской области Михаил Владимирович Перекусихин", - написал Мельниченко.

Глава региона отметил вклад Перекусихина в борьбу с пандемией коронавируса в Пензенской области.

"Михаил Владимирович работал добросовестно. Его труд был направлен на сохранение жизни земляков, охрану их от заражения, подавление очагов инфекции. Он участвовал в организации работы по вакцинации пензенцев от сезонных заболеваний. До последнего момента своей жизни Михаил Владимирович заботился о людях. Заботился о других - и не уберег себя. Пусть память о нем навсегда останется в сердцах благодарных жителей Пензенской области", - отметил глава региона.

Михаил Перекусихин возглавлял региональное управление Роспотребнадзора с 2015 года.