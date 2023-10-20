Стоимость за проезд остается неизменной

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московская канатная дорога с 25 октября перейдет на зимний режим работы, сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"С 25 октября 2023 года Московская канатная дорога переходит на зимний режим работы. Время работы по будням сократится на 1 час", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со следующей среды станции будут открыты для посетителей в понедельник с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг с 11:00 до 21:00, в пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу с 10:00 до 23:00, в воскресенье с 10:00 до 21:00. Стоимость за проезд остается неизменной.