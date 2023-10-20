Электробусы вышли еще на два маршрута на северо-западе Москвы

Всего в рабочий день на данных маршрутах совершается около 4 тыс. поездок

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Электробусы вышли на московские маршруты №252 и №930. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число электробусных маршрутов в столице достигло 100.

"Растет число экологичного транспорта на северо-западе Москвы. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, электробусы вышли на маршрут №252, который соединяет район Митино со станцией метро "Сходненская", и объединенный маршрут №930 - между станцией МЦД Павшино и 4-м мкр. Митина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рабочий день на данных маршрутах совершается около 4 тыс. поездок.

"Мы продолжаем развивать маршрутную сеть наземного городского транспорта, чтобы пассажирам становилось еще удобнее совершать пересадки, а также добираться до станций метро и МЦД. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы запускаем самые современные электробусы в разных округах столицы. Новый транспорт вышел еще на два маршрута на северо-западе Москвы, теперь их будут обслуживать 11 электробусов отечественного производства", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.