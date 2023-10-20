Черноморскому управлению Росрыболовства передали имущество в Херсонской области

В список вошли земельный участок, шесть зданий и сооружение в Скадовске

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Черноморское управление Росрыболовства получило имущественный комплекс в Херсонской области для контрольно-надзорных функций и охраны водных биоресурсов, сообщается на сайте Росимущества.

"Федеральное агентство по управлению государственным имуществом закрепило на праве оперативного управления за Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству земельный участок, шесть зданий и сооружение, которые расположены в Скадовске Херсонской области", - говорится в сообщении.

Территориальное управление Росрыболовства создали для контроля и надзора за водными биологическими ресурсами и средой их обитания во внутренних водах Российской Федерации, в зону его ответственности входят территории Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи, Карачаево-Черкесскии, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, всех четырех новых регионов России и Крыма.