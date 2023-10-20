В Краснодаре в 2024 году намерены открыть первый муниципальный приют для животных

На реализацию проекта направят 200 млн рублей

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Первый и единственный муниципальный приют в городе для животных откроется летом 2024 года. О старте строительства приюта в пятницу сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

"В настоящее время проводятся подготовительные работы, в том числе планировка земельного участка на улице имени Скульптора Коломойцева, 30 в поселке Березовом. На первом этапе построят основания для зданий и вольеров, проложат сети водоснабжения и освещения, а также поставят ограждение приюта", - говорится в сообщении. Уточняется, что приют планируют построить к лету 2024 года, по проекту в приюте разместят 228 вольеров для животных.

Бездомных животных будут отлавливать по городу и содержать в приюте 26 дней. Ветеринары за это время проведут дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию. После этого животных будут чипировать и ставить на учет. После всех процедур их вернут в прежнее место обитания. "Потерявшихся животных будут возвращать хозяевам. Кроме того, любой желающий сможет взять себе собаку из приюта", - добавили в пресс-службе.

Общая стоимость реализации проекта составит 200 млн рублей.