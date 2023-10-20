В Биробиджане планируют перевести котельные на газ до 2032 года

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил об отказе от угольного теплового контура в будущем

ТАСС, 20 октября. Котельные Биробиджана до 2032 года переведут с угля на газ, сообщил глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в Telegram-канале.

"Перспективный план по подключению областного центра к проектируемому газопроводу на территории ЕАО до 2032 года, а также строительство новых котельных обсудили накануне вместе с руководством АО "Газпромраспределение Дальний Восток" и АО "ДГК". Средства на реализацию проекта будут предоставлены через концессионное соглашение с ДОМ.РФ с применением механизма "дальневосточной концессии". Общая стоимость проекта - около 11,5 млрд рублей. В обозримом будущем мы сможем отказаться от угольного теплового контура", - говорится в сообщении.

Подключение объектов энергетики к газу позволит улучшить и качество предоставляемых услуг, и экологическую обстановку в городе. Практическая реализация этой части мастер-плана качественно повысит уровень жизни более 70 тыс. горожан.

Просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока президенту РФ Владимиру Путину озвучил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на ВЭФ в 2021 году. Глава государства поддержал идею. По его поручению необходимо разработать планы развития городов, являющихся административными центрами субъектов Дальневосточного федерального округа, и городов с населением свыше 50 тыс. человек, также в перечень входят Тында, Северобайкальск, Большой Камень, Корсаков и Советская Гавань.