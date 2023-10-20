Автомобилистам в Москве рекомендуют сменить летние шины на зимние

Менять шины советуют при среднесуточной температуре пять - семь градусов выше нуля

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендуют водителям "переобуть" и подготовить автомобиль к холодам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Дорожный патруль ЦОДД уже начал замену шин на автомобилях по сезону. Экипажи совместно с ситуационным центром работают слаженно в режиме 24 на семь и готовы всегда прийти на помощь водителям. Но если вы позаботитесь о подготовке своего автомобиля к зиме заранее, то это позволит избежать ДТП", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.

Отмечается, что менять шины рекомендуется при установившейся среднесуточной температуре пять - семь градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами "елочкой", но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий.

"В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее 4 мм. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки", - заключается на сайте.