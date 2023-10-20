СМИ: Израиль утвердил правила, позволяющие закрыть бюро Al Jazeera

По данным радиостанции Kan, 16 октября израильская служба разведки "Моссад" поддержала предложение о закрытии в стране бюро катарского телеканала

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило правила, которые позволят закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera в еврейском государстве. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, 16 октября израильская служба разведки "Моссад" поддержала предложение министра связи Израиля Шломо Каръи о закрытии в стране бюро Al Jazeera.

Каръи 15 октября в эфире израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ" заявил, что намерен добиваться одобрения израильским правительством предложения о закрытии бюро Al Jazeera в еврейском государстве. Он обвинил катарский телеканал в поддержке ХАМАС и в том, что он подвергает израильских солдат риску потенциальных атак из сектора Газа.