20 октября, 07:22,
обновлено 20 октября, 07:47
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль утвердил правила, позволяющие закрыть бюро Al Jazeera

По данным радиостанции Kan, 16 октября израильская служба разведки "Моссад" поддержала предложение о закрытии в стране бюро катарского телеканала

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило правила, которые позволят закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera в еврейском государстве. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, 16 октября израильская служба разведки "Моссад" поддержала предложение министра связи Израиля Шломо Каръи о закрытии в стране бюро Al Jazeera.

Каръи 15 октября в эфире израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ" заявил, что намерен добиваться одобрения израильским правительством предложения о закрытии бюро Al Jazeera в еврейском государстве. Он обвинил катарский телеканал в поддержке ХАМАС и в том, что он подвергает израильских солдат риску потенциальных атак из сектора Газа. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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