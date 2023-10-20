В Москве число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось почти вдвое с начала года

За январь - сентябрь произошло 234 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате погибли 25 человек и 300 ранены

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Число погибших в авариях с участием нетрезвых водителей с начала текущего года в Москве снизилось на 44,4%, раненых - на 20,4%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"По итогам 9 месяцев 2023 года количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 16,4%. Число погибших и раненных людей в таких дорожных авариях уменьшилось на 44,4% и 20,4% соответственно", - сказали в пресс-службе.

Всего, по данным Госавтоинспекции, за январь - сентябрь в Москве произошло 234 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате погибли 25 человек и 300 ранены.

Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет уже уголовную ответственность.