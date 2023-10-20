Путин поздравил с 60-летием Владимира Соловьева

Президент отметил талантливость и неординарность теле- и радиопрограмм журналиста

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева с 60-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Владимир Рудольфович! Поздравляю вас с 60-летним юбилеем. <...> Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес", - говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил успех журналиста во многих творческих профессиях, "требующих глубоких, разносторонних знаний, энергии и увлеченности". Он также пожелал Соловьеву здоровья и новых достижений.

Владимир Соловьев - российский журналист, ведущий программ "Соловьиные трели" на радиостанции "Серебряный дождь" (1998-2010 годы), "Полный контакт" на радио "Вести FM" (с 2010 года по настоящее время), а также ток-шоу на различных телеканалах, в том числе передач "Поединок" (2002-2003 годы, 2010-2017 годы), "К барьеру!" (2003-2009 годы) и "Вечер с Владимиром Соловьевым" (с 2012 года по настоящее время), лауреат премии ТЭФИ (2005).