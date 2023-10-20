20 октября, 07:56,
обновлено 20 октября, 08:31
Палестино-израильский конфликт

В МИД Пакистана сообщили об отправке гуманитарной помощи в сектор Газа

Ее доставят через контрольно-пропускной пункт Рафах, заявил представитель внешнеполитического ведомства Мумтаз Захра Балоч

ИСЛАМАБАД, 20 октября. /ТАСС/. Пакистан направил гуманитарную помощь пострадавшему от авиаударов Израиля мирному населению сектора Газа. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч.

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"В связи с ухудшением ситуации в секторе Газа Пакистан направил гуманитарную помощь его населению. Она будет доставлена жителям Газы через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах", - цитирует дипломата газета The Express Tribune.

"Пакистан не намерен отправлять войска в Палестину. Исламабад будет поддерживать право палестинского народа на самоопределение, - подчеркнула Балоч. - Мы искренне приветствуем все меры, направленные на установление прекращения огня в секторе Газа".

Балоч сообщила, что Пакистан стремится достичь консенсуса исламских стран для мирного урегулирования ситуации в Газе. Этому были посвящены состоявшиеся переговоры в Эр-Рияде главы пакистанского МИД Джалиля Аббаса Джилани с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Как ранее сообщил МИД, вопросы доставки гуманитарной помощи Исламабад координирует с властями Египта, Обществом Красного Полумесяца Палестины и соответствующими учреждениями ООН. 

Теги:
ПакистанПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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