СМИ: кабмин Израиля обсудит закрытие бюро Al Jazeera на ближайшем заседании

Как сообщила радиостанция Kan, предложение должно пройти согласование в Минобороны и службах безопасности Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Израиля, как ожидается, на ближайшем заседании утвердит предложение о закрытии бюро катарского телеканала Al Jazeera в еврейском государстве. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По его информации, предложение должно пройти согласование в Минобороны и службах безопасности Израиля. После одобрения кабмина приказ о прекращении вещания, закрытии офиса канала и конфискации оборудования бюро Al Jazeera будет подписан израильским министром связи и немедленно приведен в исполнение, указывает радиостанция.

Ранее в пятницу радио Kan проинформировало, что кабмин Израиля утвердил экстренные правила, которые позволят закрыть бюро Al Jazeera в еврейском государстве. По данным радиостанции, 16 октября израильская служба разведки "Моссад" выступила в поддержку предложения министра связи Израиля Шломо Каръи о закрытии в стране бюро катарского телеканала.

Каръи 15 октября в эфире израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ" заявил, что намерен добиваться одобрения израильским правительством предложения о закрытии бюро Al Jazeera в еврейском государстве. Он обвинил катарский телеканал в поддержке ХАМАС и в том, что он подвергает израильских солдат риску потенциальных атак из сектора Газа. По его словам, Al Jazeera "является каналом распространения подстрекательства и пропаганды ХАМАС", "делает видеосъемки [израильских] солдат и разговаривает с [представителями] ХАМАС".