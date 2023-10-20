Уровень доверия опрошенных россиян Путину составляет почти 78%

За последнюю неделю он снизился на 0,4 п.п., говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 9 по 15 октября, за последнюю неделю снизился на 0,4 п.п. и составляет 77,9%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,9% участников опроса (минус 0,4 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,3 п.п. и составляет 74,6%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,8% опрошенных (минус 0,9 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,9% респондентов (минус 1,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,7% опрошенных (минус 1,5 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29% (минус 2,9 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 27,1% (минус 0,3 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 18,2% (плюс 1,5 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,3% (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 40,8% (плюс 1,6 п.п.), КПРФ - 9,9% (минус 0,7 п.п.), ЛДПР - 9,2% (минус 0,6 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,9% (плюс 0,1 п.п.), "Новых людей" - 4,4% (плюс 0,2 п.п.).