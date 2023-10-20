20 октября, 09:10

МЧС вручило госнаграды семьям погибших спасателей при обрушении дома в Балашихе

Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования их родным и близким

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков вручил государственные награды семьям сотрудников Ногинского спасательного центра МЧС России Магомеда Нальгиева и 201-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Олега Калмыкова, которые погибли при обрушении в жилом многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Они награждены посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга во время проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. Ордена вручены маме Олега Калмыкова Ирине Николаевне и супруге Магомеда Нальгиева Марине Абдул-Хамидовне", - сказали в пресс-службе.

Глава МЧС России выразил глубокие соболезнования родным и близким спасателей. "Навсегда в наших сердцах останется подвиг и память о товарищах. Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других. Шли на риск, но искали пострадавших. Это невосполнимая утрата для пожарно-спасательного братства. Светлая память героям", - отметил Куренков.

За время прохождения службы в Ногинском спасательном центре МЧС России Магомед Нальгиев неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, в том числе в расчистке завалов жилых домов и социально значимых объектов в Донецкой Народной Республике. В день трагедии спасатели 201-й пожарно-спасательной части прибыли одними из первых на место происшествия. В составе пожарного расчета был Олег Калмыков, который сразу направился в подъезд для эвакуации жильцов дома. 

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РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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