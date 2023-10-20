Последователи раскольнической ПЦУ вновь силой захватили храм канонической УПЦ на Украине

В информационно-просветительском отделе УПЦ добавили, что это один из первых храмов на Украине, который сторонники ПЦУ попытались захватить еще в 2019 году

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Группа сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в балаклавах при содействии полиции захватила храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Васлововцы Черновицкой области на западе страны. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Молодые люди в балаклавах помогли сторонникам ПЦУ захватить еще один буковинский храм", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.

В информационно-просветительском отделе добавили, что это один из первых храмов на Украине, который сторонники ПЦУ попытались захватить еще в 2019 году. С тех пор прихожане организовали круглосуточное молитвенное стояние, чтобы защитить свой приход.

В УПЦ отметили, что людей в балаклавах привезли к храму на том же автобусе, который недавно доставил рейдеров на захват храма УПЦ в селе Старая Жадова в этой же области Украины. Сотрудники полиции, говорится в сообщении, помогли оттеснить верующих УПЦ и позволили рейдерам спилить замки и войти в храм.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.

По поручению президента страны Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. 19 октября он был принят в первом чтении.