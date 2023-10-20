В Череповце запустили бесплатные экскурсии для детей по местам времен войны

Директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова отметила, что в 2023 году проведут 25 таких экскурсий

ТАСС, 20 октября. Череповецкое музейное объединение запустило бесплатные театрализованные экскурсии для школьников по местам, связанным с Великой Отечественной войной. При поддержке Фонда президентских грантов запланировано провести 50 экскурсий в этом учебном году, рассказала ТАСС директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова.

"По президентскому гранту Череповецкое музейное объединение проводит бесплатные театрализованные экскурсии для младшеклассников в формате "Автобус Победы". Мы должны провести 50 таких экскурсий, половину до конца этого года, 25 - в следующем году, всего для 2 тыс. школьников начальных классов. Уже больше 250 детей на них побывало, очень многие хотят посетить, в том числе и старшеклассники. На грант мы подавались совместно с фондом "Доброта Севера", который сотрудничает с компанией "Северсталь". Поэтому есть намерения вместе с фондом по завершении этого гранта создать истории и для старшеклассников", - рассказала директор музейного объединения.

В ходе каждой экскурсии детей встречают шесть героев "из прошлого" - почтальон в форме тех лет и фронтовыми письмами-треугольниками, железнодорожник, медсестра, аптекарь и подростки, которые рассказывают о работе на заводе "Красная звезда", где в годы войны выпускали корпуса для авиабомб и гранат, наборы инструментов для военных самолетов, противотанковые ежи, стволы для минометов, автоматные диски.

"Череповец в годы войны был первым крупным прифронтовым городом, куда доставлялись раненые и эвакуированные из Ленинграда. Все было выстроено на то, чтобы принимать раненых и истощенных людей, а также все производства работали для фронта. Эту историю мы рассказываем детям начальных классов в форме путешествия во времени. Они приезжают на железнодорожный вокзал, который является объектом культурного наследия и играл важнейшую роль в годы войны. Там встречаются с почтальоном, который рассказывает, что попал в наше время, но живет в 1941 году и ему нужно разнести письма, документы, бумаги с санитарных поездов. Дети в этом помогают и становятся соучастниками тех событий", - рассказала Султанова.

О подвигах трудовых и фронтовых

Побывав в санитарном поезде на экспозиции "Санитарный эшелон", дети отправляются в Музей аптеки, затем к проходной бывшего завода "Красная Звезда", на площадь Революции, где похоронен Герой Советского Союза летчик Алексей Годовиков, который погиб 7 февраля 1942 года, пойдя на таран вражеского самолета недалеко от Череповца.

"Маршрут мы выстраивали по старым кварталам, мимо реальных мест времен войны, в границах города тех лет. Школьники знакомятся с тем, как в годы войны женщины и дети в нашем городе совершали трудовой подвиг. В конце путешествия ученики помогают заполнить поврежденное письмо, вписывают в него все, что запомнили. Одно такое письмо оставляем в музее, остальные раздаем детям, чтобы они могли обсудить эти истории дома. Череповец - первый город в России, который проводит такие экскурсии. Опишем все методически и готовы поделиться не только опытом, но и методикой проведения экскурсий, кому это будет интересно", - сказала руководитель.