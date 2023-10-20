Половина жителей Литвы не одобряет лишение гражданства фигуристки Дробязко

Определенного мнения на этот счет не смогли сформулировать 14% участников опроса

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Более половины жителей Литвы не считают справедливым лишение фигуристки Маргариты Дробязко гражданства республики. Таковы результаты опроса, проведенного компанией по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

Негативно решение литовских властей оценил 51% респондентов. Согласных с тем, что гражданство у Дробязко надо было отобрать, насчитывается 35%. Определенного мнения на этот счет не смогли сформулировать 14% участников опроса.

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в порядке исключения, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине, так как это якобы является признаком неблагонадежности в отношении Литвы.

В сентябре текущего года глава Литвы своим декретом лишил Дробязко гражданства. Фигуристка заявила, что не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства России.