В Приморье намерены впервые провести пересадку сердца в 2024 году

Всего на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством тканей и органов человека для пересадки в регионе предусмотрели 6,7 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Первую в Приморском крае операцию по пересадке сердца проведут в 2024 году. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения региона Анастасия Худченко во время общественных обсуждений краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"Край выделяет средства на развитие донорства органов и тканей. И у нас в следующем году стоит амбициозная задача. Если в прошлом мы начали трансплантировать почки, в этом, впервые в Приморском крае, была пересажена печень, выполнены несколько операций, то в следующем году у нас стоит задача пересадки сердца - очень серьезная, стоящая перед всей командой Краевой клинической больницы №1 и всех учреждений здравоохранения, которые в этом задействованы", - сказала Худченко.

На обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством тканей и органов человека для пересадки в 2024 году предусмотрели 6,7 млн рублей.