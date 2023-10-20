В Испании предупредили о неблагоприятной погоде

Государственное метеорологическое агентство повысило уровень тревоги до максимального на севере и северо-западе страны

МАДРИД. 20 октября. /ТАСС/. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных порывов ветра и дождей.

В большинстве случаев из-за бури ведомство повысило уровень тревоги до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Тем не менее на севере и северо-западе королевства уровень повышен до максимального - красного (чрезвычайная опасность).

19 октября буря уже затронула несколько населенных пунктов Испании. В частности, в Мадриде зафиксировали многочисленные инциденты, связанные с падением деревьев, затоплением улиц и метро, перебоем в работе общественного транспорта.