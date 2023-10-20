Молодоженам Приморья начнут выдавать сертификаты на проверку репродуктивного здоровья

В регионе также продолжится действие программы дородовой диагностики нарушений развития ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Новая мера поддержки рождаемости появится в Приморье с 2024 года - при заключении брака молодоженам будут выдавать сертификат, который позволит бесплатно обследовать репродуктивное здоровье. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения региона Анастасия Худченко во время общественных обсуждений краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"В рамках реализации проекта "Репродуктивное здоровье" мы хотели бы большее влияние оказывать и на рождаемость. У нас появилась такая мера поддержки как "Сертификат молодоженов", на это выделен 21,5 млн рублей [в 2024 году]. Он будет вручаться всем молодым парам при заключении брака и давать возможность дополнительно бесплатно обследовать свою репродуктивную сферу в ведущих учреждениях Приморского края", - сказала Худченко.

Она добавила, что программа пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в регионе продолжится. "В этом году правительством Приморского края было принято решение о переоснащении наших кабинетов пренатального УЗИ-диагностики плода новыми, современными, экспертного класса УЗИ-аппаратами. В 2024 году такая закупка будет произведена для всех кабинетов пренатального скрининга, которые есть в межрайонных центрах Приморского края, что позволит нам улучшить качество диагностики и выявлять нарушения в развитии плода на ранних сроках", - обозначила министр.

На приобретение расходных материалов для проведения дородовой диагностики нарушений развития ребенка в 2024 году в региональном бюджете предусмотрели 31,3 млн рублей. На проведение массового обследования новорожденных на врожденные или наследственные заболевания в бюджете на следующий год выделили 39,8 млн рублей, а на профосмотры школьников - 11,7 млн рублей.