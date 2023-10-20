20 октября, 09:27,
обновлено 20 октября, 09:54

Движение поездов МЦК по часовой стрелке приостановили по техпричинам

МЖД принимает все необходимые меры для возобновления движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке приостановили по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время по техническим причинам приостановлено движение поездов МЦК по часовой стрелке между станциями Лужники и Деловой центр. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в публикации.

Позднее стало известно, что поезда МЦК следуют против часовой стрелки со сниженной скоростью.

"В результате в пути задерживаются поезда, следующие против часовой стрелки. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации дневного интервала", - значится в публикации. 

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