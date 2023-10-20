В Могилеве начал работу международный научно-экспертный форум имени А. А. Громыко

Пресс-служба посольства России в Белоруссии сообщила, что по итогам планируется принятие меморандума

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие Международного научно-экспертного форума имени А. А. Громыко состоялось в Могилеве. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Белоруссии.

Форум, организованный Министерством образования Белоруссии, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Белорусско-Российским университетом, Российским государственным гуманитарным университетом, Институтом Европы Российской академии наук, собрал представителей научной сферы и дипломатии.

"Отрадно, что учрежденная совместными усилиями дискуссионная площадка названа в честь легендарного советского дипломата, уроженца Белоруссии А. А. Громыко. Посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству, Андрей Андреевич твердо и самоотверженно отстаивал национальные интересы, внес уникальный вклад в укрепление авторитета и престижа страны на международной арене, формирование послевоенного мироустройства", - отмечается в направленном участникам форума приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава российской дипломатии отметил, что насыщенная повестка форума охватывает широкий спектр актуальных проблем - от интеграционных процессов в Евразии до сбережения общей исторической памяти народов Белоруссии и России. "Убежден, что конференция пройдет в конструктивном товарищеском ключе, будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала научной дипломатии, внесет вклад в укрепление гуманитарной составляющей российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в приветствии.

В ходе работы тематических секций участники форума обсудят широкий круг вопросов, в том числе интеграционные процессы на евразийском пространстве в контексте современных геополитических трансформаций, ключевые направления и этапы истории советской дипломатии и актуальность опыта ее для современности, сохранение общей исторической памяти. По итогам форума планируется принятие меморандума.

В Могилеве на базе Белорусско-российского университета (БРУ) с осени 2022 года работает совместное научно-образовательное объединение БРУ и Российского государственного гуманитарного университета - Центр евразийских исследований имени А. А. Громыко. Программа центра на 2023-2025 годы предусматривает проекты по образовательному, научному и экспертно-аналитическому направлениям. Среди основных направлений работы - проведение исследований, посвященных интеграционным процессам в рамках Союзного государства Белоруссии и России, ЕАЭС, СНГ, ШОС, проблемам безопасности и роли ОДКБ, тенденциям развития пространства Большой Евразии в целом. К 2025 году научно-образовательное объединение планирует ежегодно публиковать научные работы и проводить конференции и круглые столы, посвященные интеграционным процессам на евразийском пространстве.