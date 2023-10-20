В Рособрнадзоре считают, что отмена ВПР по иностранным языкам не изменит ОГЭ и ЕГЭ

Руководитель ведомства Анзор Музаев также отмечал, что это не повлияет на подготовку школьников по этим предметам

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отмена Всероссийских проверочных работ по иностранным языкам не повлечет за собой изменений в основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Внесение изменений в части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам, а также их отмена не планируются", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель ведомства Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями сообщил об отмене ВПР по иностранным языкам. Они проводились только в 7-х классах и были уже пятым предметом в рамках подобной проверки. В остальных классах ВПР проводились по четырем дисциплинам, а в 4-м классе - по трем.

"Педагоги сталкивались с широким перечнем организационных вопросов, связанных с проведением ВПР по иностранному языку, например, из-за разделения классов на группы по разным иностранным языками и др. Таким образом, решение об отмене ВПР по иностранному языку стало логическим продолжением работы, которую Рособрнадзор вел в рамках исполнения поручения президента РФ по сокращению контрольных и проверочных работ в школах", - отметили в ведомстве.

Музаев отметил, что отмена ВПР по иностранному языку не повлияет на подготовку школьников по этому предмету.