В западной Сибири прогнозируют похолодание, мокрый снег и сильный ветер

Порывы ветра местами могут достигнуть 27 м/с

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Похолодание, мокрый снег и сильный ветер прогнозируют 21 и 22 октября в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Об этом сообщают в Западно-Сибирском УГМС, а также главках МЧС и спасательных службах регионов.

"Во второй половине дня 21 - ночью 22 октября [в Новосибирской области] ожидается усиление западного ветра 17-22 м/с, местами порывы до 25-27 м/с", - говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

При этом в пресс-службе регионального ГУ МЧС отмечается, что на следующей неделе температура на территории области местами опустится до -7 градусов.

В Гидрометцентре также сообщают, что ночью 22 октября в Кемеровской области усилится западный ветер - 17 м/с с порывами до 27 м/с. В томской областной поисково-спасательной службе предупредили, что 21-22 октября в городе ожидается мокрый снег, дождь и гололед, а ветер усилится до 22 м/с. В Алтайском крае МЧС сообщает об усилении ветра до 17-22 м/с и похолодании 21 и 22 октября. 23 октября ожидается мокрый снег и ветер до 24 м/с.