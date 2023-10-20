20 октября, 10:19

Лавров проведет заседание комиссии по делам соотечественников за рубежом

Оно состоится 23 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 октября проведет заседание комиссии по делам соотечественников за рубежом. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"На 23 октября в МИД России под председательством министра запланировано очередное заседание комиссии по делам соотечественников за рубежом", - сказал он.

Зайцев добавил, что в мероприятии примут участие входящие в состав комиссии сенаторы и депутаты Государственной думы, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители общественных организаций и фондов.

"Имеется в виду обсудить работу Россотрудничества, фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, фонда поддержки публичной дипломатии имени [А. М.] Горчакова и фонда "Русский мир" с российской диаспорой в современных условиях, а также рассмотреть ряд других вопросов", - добавили в МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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