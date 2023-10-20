Лавров примет участие в презентации Всемирного фестиваля молодежи 24 октября

Презентация пройдет в доме приемов МИД РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 24 октября, примет участие в представлении Всемирного фестиваля молодежи, которое пройдет в доме приемов МИД РФ. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"24 октября в особняке министерства иностранных дел состоится презентация Всемирного фестиваля молодежи - самого масштабного молодежного события в России в будущем году. Запланировано выступление министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова и руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь - прим. ТАСС) Ксении Денисовны Разуваевой", - сообщил он.

Как уточнил Зайцев, мероприятие пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. "Как ожидается, [фестиваль] примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров из сфер бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства, спорта, а также подростков, представляющих различные детские объединения", - добавил он.

Презентация, по словам Зайцева, будет включать в себя культурную программу, в рамках которой состоится выступление российских джазовых музыкантов. "На нее приглашены главы дипломатических миссий, международных организаций, представители федеральных органов власти, российских и зарубежных СМИ", - добавили в МИД РФ.