Нарышкин заявил об огромном запросе в РФ на историков-профессионалов

Они без труда могут найти себя в различных отраслях, предполагающих работу с информацией, сказал председатель Российского исторического общества

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 20 октября. /ТАСС/. Профессиональные историки очень востребованы в России, такое мнение высказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время Второго национального форума преподавателей истории в Тюмени.

"У государства и общества есть огромный запрос на историков-профессионалов. Не раз говорил о том, что молодые люди с историческим образованием, а тем более остепененные исследователи, без труда могут найти себя в самых различных отраслях всюду, где работают с информацией", - сказал он.

Он отметил, что история как дисциплина имеет глубокий мировоззренческий характер, но при этом научную природу. "Для государства важно, чтобы каждый молодой человек, вне зависимости от того на каком направлении подготовки он обучается, обладал базовой исторической грамотностью, осознавал бы свою ответственность за прошлое, настоящее и будущее России", - добавил Нарышкин.

Второй национальный форум преподавателей истории проходит в Тобольске 20 октября, в рамках форума пройдут три секции, посвященные методическому обеспечению преподавания истории в высшей школе, национальной электронной библиотечной системе по истории и деятельности диссертационных советов по историческим специальностям и перспективам развития исторической науки. Также состоится расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Министерстве науки и высшего образования РФ с участием главы министерства Валерия Фалькова и председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.