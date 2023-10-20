В Запорожской области определили место для нового полигона ТКО

Министерство природных ресурсов и экологии региона работает над регистрацией прав на земельный участок

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Минприроды Запорожской области определило место размещения нового полигона твердых коммунальных отходов в Бердянском районе. Об этом журналистам сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Александр Воробьев.

"Мы выбрали участок на территории Бердянского района, который и предполагался в соответствии с материалами территориального планирования под обустройство там полигона ТКО. На нем мы остановились", - сказал Воробьев.

Министерство работает над регистрацией прав на земельный участок для того, чтобы в дальнейшем получить финансирование для разработки проектно-сметной документации на строительства полигона. "По плану экономического развития региона работы по разработке проектно-сметной документации запланированы на 2024-2025 годы", - отметил министр.

Кроме того, планируется создание нового полигона и вблизи Мелитополя. Новые полигоны будут отвечать всем экологическим требованиям, подчеркнул Воробьев. "На новых полигонах будут линии сортировки отходов. У нас есть задачи, поставленные президентом, чтобы к 2030 году обеспечить 100% сортировку всех отходов и 50% отправлять на переработку. Будем стремиться к этому результату", - добавил он.

В июне Российский экологический оператор разработал концепции развития отрасли обращения с бытовыми отходами для Херсонской и Запорожской областей. Они предполагают строительство пяти предприятий до конца 2028 года. Комплексы по обращению с ТКО вблизи Мелитополя и Бердянска планируется построить в 2026-2027 годах. Как сообщал ранее ТАСС Воробьев, на проектирование этих двух полигонов планируется направить около 150 млн рублей.