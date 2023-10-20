В Подмосковье проиндексируют социальные выплаты на 5,6%

Минимальный размер пенсии будет составлять 15,7 тыс. рублей, а единого пособия на детей от 8,8 - 17,7 тыс. рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Социальные выплаты в Московской области с начала 2024 года проиндексируют на 5,6%. Минимальный размер пенсии будет составлять 15,7 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье с нового года социальные выплаты будут проиндексированы на 5,6%. Таким образом минимальный размер пенсии будет составлять 15,7 тыс. рублей, а единое пособие на детей от 8,8 - 17,7 тыс. рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что индексация социальных выплат ежегодная и проводится с целью повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тем, кто в ней нуждается. В настоящее время размер минимальной пенсии в регионе составляет 14,8 тыс. рублей, а размер единого пособия на детей от 8,4-16,7 тыс. рублей.

"С нового года выплаты в увеличенном размере у нас в регионе получат свыше 280 тыс. жителей. Также с этого года по решению губернатора неработающим пенсионерам старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье более 10 лет, выплачивается ежемесячная доплата к пенсии до 18 тыс. рублей", - рассказала Болатаева.