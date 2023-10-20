Президент отметил авторитетность Национальной медицинской палаты в сфере здравоохранения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", отметив авторитетность объединения в сфере здравоохранения. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на открытии IX съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата". За прошедшие годы Национальная медицинская палата зарекомендовала себя как одно из наиболее крупных и авторитетных общественных объединений в сфере здравоохранения", - отмечается в телеграмме президента.

Глава государства подчеркнул, что вопросы, которые поднимаются на форумах союза, имеют, без преувеличения, общенациональное значение. "Прежде всего, это сохранение и укрепление здоровья граждан, демографическое развитие, поддержка семьи, материнства и детства, обеспечение экологического благополучия. И конечно, особое внимание вы уделяете медицинской науке, продвижению ценностей активного образа жизни и физической культуры, подготовке квалифицированных специалистов, совершенствованию профильного законодательства", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что насыщенная повестка и представительный состав участников позволят им на самом высоком уровне обсудить эти и другие, не менее важные отраслевые проблемы, обменяться накопленным опытом, а инициативы и предложения, выдвинутые в ходе съезда, обязательно будут востребованы. Президент также пожелал участникам съезда конструктивных, содержательных дискуссий и всего наилучшего.

Некоммерческое партнерство "Национальная медицинская палата" было создано в 2010 году, его целью является совершенствование системы здравоохранения и объединение профессионального медицинского сообщества РФ.