20 октября, 10:49

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 21 октября

Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве ночью, что может способствовать образованию гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 21 октября в столице местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что может способствовать образованию гололедицы. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в публикации. 

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