В Генпрокуратуре заявили о сокращении доли преступлений с применением оружия в РФ до 1%

Число таких преступлений снизилось с 27,4 тыс. в 2018 году до 22,2 тыс. в 2022 году

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доля преступлений с применением огнестрельного оружия в России сократилась до 1%. Об этом было заявлено на прошедшем в Нижнем Новгороде под председательством генпрокуроров России и Белоруссии Игоря Краснова и Андрея Шведа заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур двух стран.

На объединенной коллегии было отмечено, что принятые российскими прокурорами меры для борьбы с использованием оружия в криминальных целях за последние пять лет позволили стабилизировать криминогенную обстановку. "Число таких преступлений снизилось с 27,4 тыс. в 2018 году до 22,2 тыс. в 2022 году, а их доля в общей структуре преступности сократилась до 1%", - привели данные с коллегии в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"За 1,5 года прокурорами выявлено свыше 37 тыс. нарушений в сфере нелегального оборота оружия. Для их устранения внесено почти 10 тыс. актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 9 тыс. должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Судами удовлетворено более 5 тыс. исков прокуроров, в том числе о прекращении права на приобретение и ношение оружия по различным основаниям", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Из незаконного оборота на территории России в первом полугодии 2023 года изъято свыше 8 тыс. единиц оружия и взрывных устройств.