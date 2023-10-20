В рамках курса истории в вузах будут учебники для разных специальностей

В них появится "содержательное ядро и материалы об истории тех отраслей, которые изучают студенты", сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 20 октября. /ТАСС/. Курс истории в российских университетах будет преподаваться по учебникам, составленным с учетом изучаемой студентом специальности. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Учебник будет состоять из 30 глав, соответственно со структурой курса в нем будет содержательное ядро и материалы об истории тех отраслей, которые изучают студенты. По замыслу составителей, эти отраслевые сюжеты будут органично вплетаться в общий рассказ об истории России. Предусмотрены варианты учебников с компонентами по истории инженерного дела, транспорта, медицины, народного образования, культуры, сельского хозяйства и многого-многого другого", - сказал он на Втором национальном форуме преподавателей истории.

По словам Фалькова, такой подход к изучению истории "активирует" у студентов заинтересованность, потому что он связывает между собой историю страны и направление обучения, которое выбрал студент.

"Считаю принципиально важным сохранять память о выдающихся деятелях науки и техники, вклад которых принадлежит всему человечеству. Конечно, нельзя не сказать и не прокомментировать, у меня глубокое разочарование вызвала новость о том, что коллеги одной из стран решили снести памятник выдающемуся математику, организатору космической программы Мстиславу Всеволодовичу Келдышу, установленный в Риге, в городе, где он родился", - заключил Фальков, отметив, что "потребность в защите исторической правды актуализирует запрос на подготовку профессиональных историков".

С 1 сентября 2023 года изучение истории в вузах стало обязательным на всех специальностях, на нее должно отводиться не менее 144 часов.