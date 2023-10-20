Путин 25 октября встретится с главами различных конфессий

Президент пригласит на встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главу Духовного управления мусульман и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, муфтия, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, главу Буддийской традиционной сангхи РФ Дамбу Аюшеева и других

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 25 октября проведет встречу с главами различных религиозных конфессий и организаций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В среду на следующей неделе, 25 октября, президент планирует пригласить к себе на встречу представителей религиозных объединений Российской Федерации, - сказал представитель Кремля. - Президент имеет в виду обсудить с представителями религиозных объединений международную обстановку, которая так непросто развивается во многих регионах мира, обменяться мнениями о нынешнем этапе развития нашей страны, о внутренней ситуации поговорить".

Пресс-секретарь добавил, что глава государства планирует выразить признательность религиозным представителям за их активную позицию в консолидации российского общества и "укрепления согласия внутри страны". Как отметил представитель Кремля, такие встречи проходят у главы государства на регулярной основе.

Песков отметил, что президент пригласит на встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, муфтия и председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талагата Таджуддина, а также главу Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеева, главного раввина России Берл Лазара, митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия, главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Езраса, начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.

Представитель Кремля также отметил, что список приглашенных будет дорабатываться.