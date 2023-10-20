Экоактивистка заявила, что "миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня"

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг провела акцию в поддержку Палестины и сектора Газа.

"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских", - написала Тунберг на своей странице в X (ранее Twitter). Активистка также опубликовала фотографию, на которой она и еще несколько молодых людей держат плакаты с лозунгами в поддержку Палестины и сектора Газа.

В 2023 году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением окружающей среды не предпринимается достаточно усилий.