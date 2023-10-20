Минтруд заявил, что 60% людей с инвалидностью, участвовавших в "Абилимпикс", трудоустроены

Замглавы министерства Алексей Вовченко отметил, что в России около 4 млн человек с инвалидностью в трудоспособном возрасте

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 60% людей с инвалидностью, которые участвовали в национальном чемпионате "Абилимпикс", были трудоустроены. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.

"По занятости - даже те, кто в "Абилимпикс" участвовал, более 60% тех, кто обратился в центры занятости по всем регионам, трудоустраиваются. Это хороший показатель", - сказал он в кулуарах национального чемпионата "Абилимпикс".

Вовченко уточнил, что всего в РФ около 4 млн человек с инвалидностью в трудоспособном возрасте.

"Из всех трудоспособных [людей с инвалидностью] у нас в течение многих лет была четверть [трудоустроенных], сейчас мы уже вышли на больше чем 27%. Почти треть, то есть это движение вперед среди трудоспособных во всех группах инвалидности", - пояснил он.