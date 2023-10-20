Инженеров-строителей в Петербурге будут учить информационному моделированию

Информационное моделирование зданий и сооружений включает создание трехмерной модели сооружения и сопровождение всех этапов его строительства, ремонта и жизненного цикла соответствующими изменениями в модели, сообщили в пресс-центре БИМ-Ассоциации

ТАСС, 20 октября. Два ведущих петербургских технических вуза - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) - намерены готовить специалистов высшего уровня в области информационного моделирования объектов капитального строительства. Об этом сообщили в пресс-центре Ассоциации организаций по развитию технологий информационного моделирования в строительстве и ЖКХ (БИМ-Ассоциации), заключившей двусторонние соглашения с вузами и ПАО "Ростелеком".

Под информационным моделированием в современной технике понимается построение модели предметной области в цифровом формате. Информационное моделирование зданий и сооружений включает создание трехмерной модели сооружения и сопровождение всех этапов его строительства, ремонта и всего жизненного цикла соответствующими изменениями в этой модели.

"Соглашения направлены на расширение взаимодействия между БИМ-Ассоциацией, университетами СПбГУТ и СПбПУ, ПАО "Ростелеком" и предусматривают широкое внедрение разработанного БИМ-Ассоциацией профессионального стандарта специалиста в области информационного моделирования в строительстве в систему высшего образования, развитие научной и инновационной деятельности, а также аттестацию сотрудников ПАО "Ростелеком", - отметили в пресс-службе БИМ-Ассоциации.

Разработанный БИМ-Ассоциацией профстандарт включает набор квалификаций, таких как "Специалист по техническому сопровождению информационного моделирования объектов капитального строительства (5-й уровень)", "Специалист по разработке и использованию структурных элементов информационной модели объекта капитального строительства на этапе его жизненного цикла (6-й уровень)" и другие.

В соглашениях также предусмотрены обмен опытом работы, создание координационных, совещательных и экспертных органов, организация информационного обмена.

"Подготовка по-настоящему квалифицированных кадров становится ключевым в вопросах цифровизации строительной отрасли и российской экономики в целом. Российские университеты крайне заинтересованы во внедрении в образовательные программы этой специальности, именно поэтому ассоциация заключила соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами Санкт-Петербурга и России", - отметила в данной связи президент БИМ-Ассоциации Александра Никульцева.

Подписание соглашений состоялось в рамках Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в Санкт-Петербурге. Чемпионат учрежден в 2020 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и ГК "Росатом". Цель чемпионата - обеспечить опережающее развитие строительной отрасли в интересах людей, государства, бизнеса. Основная тема чемпионата в 2023 году - технологии нового времени.

ТАСС выступает оператором деловой программы чемпионата.