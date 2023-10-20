Нарышкин: структура новых вузовских учебников истории должна быть аналогичной школьным

Председатель Российского исторического общества заявил, что речь идет не о дублировании школьного материала, а о сохранении структуры изложения, преемственности в оценках ключевых исторических событий

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 20 октября. /ТАСС/. Новые учебники истории для вузов должны сохранить структуру изложения и оценки ключевых событий, содержащиеся в единых школьных учебниках. Такое мнение высказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время Второго национального форума преподавателей истории в Тобольске.

"Разрабатывая новые учебники [по истории] для вузов, мы должны исходить из принципов преемственности между ними и новыми едиными учебниками по истории для школ", - сказал Нарышкин.

Он отметил, что речь идет не о дублировании школьного материала, а о сохранении структуры изложения, преемственности в оценках ключевых исторических событий.

Второй национальный форум преподавателей истории проходит в Тобольске 20 октября, в рамках него пройдут три секции посвященные методическому обеспечению преподавания истории в высшей школе, национальной электронной библиотечной системе по истории и деятельности диссертационных советов по историческим специальностям, перспективах развития исторической науки.