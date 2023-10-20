ГП добилась закрытия 7,5 тыс. интернет-сайтов, продававших документы для иностранцев в РФ

По данным пресс-службы надзорного ведомства, нарушениям миграционного законодательства способствуют предлагаемые в Интернете способы незаконной миграции, услуги по продаже миграционных документов, паспортов, медицинских справок, патентов и разрешений на работу и других документов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России в 2023 году добилась закрытия 7,5 тыс. интернет-ресурсов с предложениями документов для незаконной легализации иностранцев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Нарушениям миграционного законодательства способствуют предлагаемые в сети Интернет способы незаконной миграции, услуги по продаже миграционных документов, паспортов, медицинских справок, патентов и разрешений на работу и других документов, необходимых для легального пребывания иностранцев в Российской Федерации. По требованиям Генпрокуратуры России Роскомнадзором ограничен доступ к более 7,5 тыс. информационных ресурсов, содержащих предложения по приобретению поддельных документов", - привела пресс-служба данные с заседания объединенной коллегии Генеральных прокуратур РФ и Белоруссии, прошедшей в Нижнем Новгороде под председательством генпрокуроров двух стран Игоря Краснова и Андрея Шведа.

На коллегии отмечалось также, что правоохранительными органами в рамках реализации мероприятий, направленных на противодействие нелегальной миграции, только в первом полугодии 2023 года на территории РФ пресечено 22,9 тыс. преступлений, касающихся незаконного пересечения границы, организации незаконной миграции, фиктивных регистрации иностранных граждан по месту жительства и постановки на миграционный учет.