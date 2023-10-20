Информационный портал центра "Мой бизнес" намерены запустить в ЛНР в начале 2024 года

По словам зампредседателя правительства ЛНР Светланы Подлипаевой, организацию уже зарегистрировали юридически

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Информационный портал первого в Луганской Народной Республике центра "Мой бизнес" планируют запустить в регионе в начале 2024 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства ЛНР Светлана Подлипаева.

"Очень надеемся, что к концу года у нас будет полностью сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, конкретно это центр "Мой бизнес". Юридически эту организацию, этот фонд мы зарегистрировали, сейчас идут процессы подбора помещения, персонала. У них будет создан отдельный информационный портал. В начале года, я очень надеюсь, что этот информационный сайт они уже запустят", - сказала она в эфире сообщества правительства ЛНР во "ВКонтакте".

30 сентября глава ЛНР Пасечник сообщал ТАСС, что открытие первого центра "Мой бизнес" запланировано в республике на конец года.