Сотрудники офиса омбудсмена Бенина могут приехать в Москву для изучения опыта

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также предложила коллегам из Шри-Ланки и Эфиопии принять онлайн-участие в тренингах научно-образовательного центра

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила представителей офиса омбудсмена Республики Бенин Паскаля Эссу в Москву для изучения российского опыта работы с обращениями граждан, а также предложила коллегам из Шри-Ланки и Эфиопии принять онлайн-участие в тренингах научно-образовательного центра по правам человека.

"Мы ждем для обмена опытом вашу команду, сотрудников вашего аппарата и готовы их принять. Действительно, за 30 лет с момента создания института нами накоплен большой опыт и работы с беженцами, и работы по обмену незаконно удерживаемых на территории другой страны людей, и в области образования и медицины", - сказала Москалькова на церемонии подписания меморандума о взаимодействии, в ходе которой Эссу попросил ее принять в Москве трех сотрудников его офиса для изучения российского опыта.

Москалькова отметила, что в России три года назад при поддержке президента РФ Владимира Путина был создан научно-образовательный центр по правам человека, где разработана система семинаров, тренингов и лекций. Омбудсмен пригласила своих коллег из Шри-Ланки и Эфиопии, с которыми также были подписаны меморандумы о взаимодействии, подключаться онлайн к системе тренингов.

"Сегодня мы готовы обеспечить и с точки зрения организационно-технической, и с точки зрения перевода на родной язык наших коллег этой системы", - сказала Москалькова.