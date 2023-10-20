Суд расторг брак между Гуфом и Юлией Ковалевой

Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил, что каких-либо споров у сторон нет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи в Москве удовлетворил исковое заявление о разводе Юлии Ковалевой к российскому рэп-исполнителю Алексею Долматову, более известному как Гуф. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат музыканта Сергей Жорин.

"Мировой судья судебного участка 197 Можайского района Москвы только что расторг брак между Алексеем Долматовым и теперь уже его бывшей супругой Юлией Ковалевой. На данный момент каких-либо иных споров у сторон нет, - рассказал собеседник агентства. - Все остальные вопросы, связанные с воспитанием детей, в том числе и содержанием стороны решили во внесудебном порядке, что я со своей стороны искренне приветствую".

Как уточнили ТАСС в кругу близких друзей музыканта, Юлия Ковалева пока не стала менять фамилию рэп-исполнителя, "но ее право сделать это в любой момент".

Долматовы расписались в московском ЗАГСе менее двух лет назад, в 2022 году у пары родилась дочь.